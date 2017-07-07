Yusuf Kaplan: Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’a yürümesi, darbenin siyasî ayağının bir parçasını oluşturuyor…

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Darbenin askerî ayağı püskürtüldü ama darbe pek çok bakımdan örtük olarak sürüyor alttan alta: 15 Temmuz’un yıldönümünde darbenin siyasî ayağı devreye girdirilecek, Türkiye içerden ve dışardan siyasî, ekonomik ve stratejik saldırılarla kaosun eşiğine sürüklenmeye ve çökertilmeye çalışılacak…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet gibi kimsenin kayıtsız kalamayacağı yakıcı bir sorunu eksene alarak Ankara’dan İstanbul’a yürümesi, darbenin siyasî ayağının bir parçasını oluşturuyor… Bu yürüyüşün, Türkiye’yi nereye sürükleyeceğini göreceğiz bir kaç gün içinde.

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Kılıçdaroğlu, darbecilere karşı tıpkı Bahçeli gibi hükümetle ortaklaşa hareket etse, ortak bir devlet / millet politikası geliştirilse, darbecilerin iç ve dış ayakları büyük darbe yer.

Ama Kılıçdaroğlu, yaptığı eylemle Türkiye’ye darbe vuruyor, darbecileri cesaretlendiriyor ve darbecilerin önünü açıyor. Bunu görebiliyor mu acaba?

Yusuf Kaplan’ın yazısı