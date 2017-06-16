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Yusuf Kaplan: Kılıçdaroğlu -özür dilerim ama- FETÖ’nün ‘siyasî imamı’ gibi konuşuyor


 

Türkiye’ye içerden-dışardan bir saldırı var…

Beka mücadelesi veriyor Türkiye…

Fakat ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, -özür dilerim ama- FETÖ’nün “siyasî imamı” gibi konuşuyor:

15 Temmuz’un yıldönümünün yaklaştığı bir zaman diliminde, darbeci FETÖcüleri ve efendilerini aklayacak işlere soyunuyor, dahası darbenin yıldönümüne bir ay kala Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını bahane ederek (“adalet” çağrısıyla) halkı sokağa çağırıyor…

Bunlar akla ziyan işlerdir.

Tehlikeli işlerdir; hem de çok tehlikeli!

Oysa «mevzi”nin korunması, tek yürek tek bilek olunması, iç ve dış saldırıların ortaklaşa püskürtülmesi gerekiyor…

İnsan, 15 Haziran “tezgâh»ı bu mu yoksa, diye sormadan edemiyor.

Yusuf Kaplan’ın yazısı

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