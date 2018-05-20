Yusuf Kaplan: İngilizler, dünyanın kimyasını bozdular; Yahudiler, ruhunu çaldılar

Libidonun ayartıcı pornografik ve pagan düzenine bütün dünya teslim olmuş durumda.

Dünyayı elinin tersiyle iterek olgunlaşma tecrübesinin en derin örneğini insanlığa armağan eden Çin medeniyetinin Çin seddi çoktan yıkıldı.

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Hind’in nefs terbiyesinin mertebelerini sistemleştiren kadim kast sisteminin yerinde yeller esiyor. Japonların aynı zamanda bir ibadet olarak, insanlar ve diğer varlık âlemleri arasındaki sarsılmaz irtibatı, dengeyi ve muhabbeti diri tutan, yaşatan ve huşû ile gerçekleştirilen kutsal çay seremonisi’nin yerini, ruhsuz robatlar aldı, Japon ruhunu çoktan mezara gömdü bile.

Libidonun ayartıcı düzenine karşı direnen, tek dünya, uyutulamayan, onca zulme, onca katliama, onca gözyaşına rağmen diriliğini koruyan müslüman dünya yalnızca.

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İngilizler, dünyanın kimyasını bozdular; Yahudiler, ruhunu çaldılar ve sonuçta insanlığı uyuşturarak, düşünme melekelerini ve duyma yetilerini iptal ederek kitleleri kölelere dönüştürdüler.

İnsan hiç bir zaman, paranın ve libidonun kölesi olmamıştı.

Bu ayartıcı kölelik düzeni yıkılmalı.

Yusuf Kaplan’ın yazısı