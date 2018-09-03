Yusuf Kaplan: İlk büyük zaaf anımızda Amerikalıların Türkiye’yi vuracaklarından hiç kuşku duymuyorum

İlk büyük zaaf anımızda, özellikle Amerikalıların Türkiye’yi vuracaklarından hiç kuşku duymuyorum.
Burada gözardı ettiğimiz bir ayrıntı gibi gözüken ama önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum: ABD deyince, ABD’ye her bakımdan hâkim olan Yahudi gücü’nü anlayacağız.
ABD’deki Yahudi gücünün hedefinde, orta ve uzun vadede, Türkiye var: Türkiye’nin karıştırılmasının, kaos senaryolarının hortlatılmasının, terörün patlatılmasının, 17-25 Aralık’ın, Gezi Kalkışması’nın, 15 Temmuz saldırısının ve son olarak ekonomik saldırının Türkiye’ye diz çöktürmeyi amaçladığını ve bütün bu saldırıların gerisindeki asıl görünmeyen gücün ABD’deki Yahudi gücü olduğunu görelim, artık.