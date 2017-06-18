Yusuf Kaplan: Hiçbir kutsalı olmayan omurgasız çeteler ülkenin kültür politikasına yön veremez

Tam da bu nedenle, bu toplumun ruh köklerinin yeniden diriltilmesinin önünde takoz gibi duran, kültürün altını oyan, ruhsuz, omurgasız kültür çeteleri, bu topluma ruhunu kazandıracak hiç bir şey sunamazlar; sunamadılar da nitekim.

Yalnızca kültürün altını oydular, bu toplumun ruhunu haraç-mezat sattılar… bu toplumun ruhunu, ruh köklerini kurutma savaşı vermekten başka bir şey yapmadılar; yapamazlardı da.

Bu nedenle, 40 yıldır kültürü yağmalayan, hiçbir kutsalı olmayan, ruhsuz, omurgasız çeteler ülkenin kültür politikasına yön veremez.

Yazık oluyor ülkeye. Yazık oluyor bu ülkenin insanına.

Yazık oluyor bu ülkenin insanlığın önünü açan derinlikli medeniyet birikimine…

Yusuf Kaplan’ın yazısı