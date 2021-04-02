Yusuf Kaplan: Gerçek düşmanımız, Batı bizim

Oysa “düşman fikri”ne ihtiyacı var Türkiye’nin; içerde icat edilen sahte düşmana değil, tarih boyunca bizi kendine düşman belleyen gerçek düşman fikrinin işlenmesine ve geliştirilmesine.

Düşmanını bilemeyen bir millet, millet olamaz, ayakta duramaz.

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Gerçek düşmanımız, Batı bizim. Tarih boyunca hep böyle oldu bu.

“Bizim düşmanımız, Batı” algısının üretilmesi lazım. Fransızlar gibi, Hollandalılar gibi kaba, barbar yöntemlerle yapamayız elbette.

Düşman fikri, içeriyi diri tutar; kenetler, birbirine bağlar.

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Düşman fikri, zaman zaman içerideki sorunların örtülmesine de yol açar; ki, böyle bir şeyi ben savunamam, elbette!

Ama düşman fikrini yitiren bir toplum, “savaşı” kazansa da kaybeder.

Yusuf Kaplan’ın yazısı