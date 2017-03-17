Yusuf Kaplan: FETÖ, FETÖ’yle ilgisi olmayan insanları bylock’tan içeri attırdı, işlerinden ihraç ettirdi

FETÖ, hiç bir Müslüman cemaatte görülmeyecek karaktersizlikleri sergilemekten çekinmiyor: Yalan, iftira, kumpas gibi iğrenç yollara başvurarak masum insanları mazlum konumuna düşürecek her tür şeytanî yola başvurmaya devam ediyor hâlâ!

Bunlardan biri de KHK üzerinden tezgâhlandı: FETÖ’yle ilgisi olmayan insanların telefonlarına bylock bulaştırdı; pek çok insanı bir anda bylock’tan ötürü içeri attırdı, işlerinden ihraç ettirdi: Amaç, masum insanlara zulmetmek ve böylelikle Erdoğa’ın altını oymaktı!

Burada başka yöntemlerle de masum insanlara iğrenç zulümler yapıldı: FETÖ, bürokrasideki her tür kılığa giren kriptolarını kullanarak, FETÖ’yle zırnık kadar ilgisi olmayan hatta bizzat tanıdığım ve FETÖ’yle kıyasıya mücadele eden insanları iftiralarla işlerinden uzaklaştırdı, içeri attırdı!

Yusuf Kaplan’ın yazısı