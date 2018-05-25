Yusuf Kaplan: Ekonomi bakanı neden açıklama yapmaz anlamıyorum

Emperyalistler, askerî darbeyle yapamadıklarını ekonomik darbeyle yapmaya çalışıyorlar!

Hükümet âcil tedbirler almalı!

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Ekonomi Bakanı, neden açıklama yapmaz, finans kurmayları neden ateşi düşürücü girişimlerde bulunmaz ve kamuoyunu sürekli olarak bilgilendirmez, anlayamıyorum doğrusu.

Hükümetin, ekonomi ve para politikalarını yönlendiren kurmayların atması gereken en önemli adım,“ekonomik kriz mi geliyor?” veya “bu duruma ne zaman be nasıl müdahale edilecek acaba?” soruları çerçevesinde toplumda oluşan belirsizliği, panik ve korku havasını gidermek olmalı.

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İkinci olarak, sosyal huzurun, kardeşlik ortamının pekiştirilmesi, bu konuda zaaf gösterilmemesi gerekiyor.

Üçüncü olarak, özellikle yöneticilerin, küresel şer odaklarının Türkiye’yi açık hedef hâline getirmelerine neden olabilecek ya da para dengelerini, ekonomik dengeleri alt üst edebilecek açıklamalardan kaçınmaya özen göstermeliler.

Yusuf Kaplan’ın yazısı