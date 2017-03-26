Yusuf Kaplan: Eğer Türkiye laik yörüngeden çıkarsa, bir medeniyet yolculuğuna çıkar

Bize yanaşacak İngilizler: Önce kimyamızı bozmaya, böylelikle Türkiye’yi seküler yörüngesinden koparmamaya çalışacaklar. Sonra da Türkiye’nin tarihî, kültürel ve medeniyet dinamiklerini buharlaştırma savaşı verecekler.

Bölgeyi, çeyrek asırdır, terör örgütleri üzerinden İngilizler şekillendiriyor. İngilizlerin kısa vadedeki amaçları enerji, doğal gaz ve petrol yataklarını kontrol etmek.

Ama İngilizlerin asıl amaçları, Türkiye’nin seküler / laik Batılı yörüngeden çıkmaması ve dolayısıyla medeniyet iddialarını kuşanmaması!

Eğer Türkiye laik yörüngeden çıkarsa, medeniyet iddialarıyla donanmaya başlarsa, dinamik denge stratejisi izleyerek önce dalga-kırar, sonra da dalga-kuracak bir medeniyet yolculuğuna çıkar…

Ve eğer 10 yılda 100 yılın tohumlarını edebilirsek, öncelikle bölgeyi -Balkanlar, Kafkaslar ve Arap dünyasını- yeniden toparlayacak uzun, yorucu ve tarihi yeniden kurucu bir medeniyet yolculuğuna soyunacak Türkiye Allah’ın izni ve keremiyle…

O yüzden iyi hazırlanmalı, büyük hatalar yapmamalı, tuzaklara karşı dikkatli olmalıyız, diyorum. Vesselam.

Yusuf Kaplan’ın yazısı