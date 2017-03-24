Yusuf Kaplan: Asıl gelen ülke, derinden ve sessizce ilerleyen güç, ‘çakal’ İngiltere!

Önce Fransa’da ortalık karıştı. Ardından Londra’da bir saldırı olayı yaşandı. Son olarak Belçika’da bir taşıt AVM’ye daldı…

Bütün bunların bir anlamı var: Batılılar için, hem İslamofobinin tırmandırılması hem de Türkiye’nin “hedefe konulması” için bahane olacak bunlar!

Bu arada asıl gelen ülke, derinden ve sessizce ilerleyen güç, “çakal” İngiltere! İki asır önce kurdukları düzeni yeniden yeniliyor, bir yandan terör örgütlerini örgütlüyor öte yandan da Avrupa’yı, Çin’i markaja alıyor Kraliçe’nin ülkesi.

En önemlisi de Balkanlar, Kafkaslar ve özellikle de Arap dünyasının stratejik haritalarını bizim üzerimizden, güneyimizden yeniden çiziyor İngilizler!

İngilizlere karşı da, AB’ye karşı da, ABD’ye karşı da, Rusya’ya karşı da dikkatli olmalı, uzun vadeli stratejik planlamalar yapmalıyız.

Emperyalist bunlar çünkü!

Yusuf Kaplan’ın yazısı