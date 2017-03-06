Yusuf Kaplan: Almanların basiretsizliklerinin bedelini, bütün Avrupa ülkeleri, çok ağır ödeyecek…

Hâl böyleyken, Almanların, Türkiye ile ilişkilerini her bakımdan iyileştirmek ve derinleştirmek yerine dinamitlemeyecek adımlar atmaları, Almanların kendi ayaklarına kurşun sıkmaları anlamına geliyor!

Almanlar, bunu görebiliyorlar mı?

Hiç sanmam.

Sözün özü, yaşananlar ve yaşanması muhtemel olaylar, Almanlar açısından geleceğin sanıldığından da kötü olacağının göstergesi…

Almanların basiretsizliklerinin bedelini, bütün Avrupa ülkeleri, çok ağır ödeyecek…

Bu nedenle Nietzsche’nin İngilizler için sorduğu soruyu, Almanlar için sormanın tam yeri ve zamanı şimdi: Evet, Avrupa, Almanya’dan kurtulabilecek mi?

Yusuf Kaplan’ın yazısı