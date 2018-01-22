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Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Kaplan: ABD ‘şaşkın ördeğe’ dönüştü

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Türkiye, gözünü kırpmadan kapsamlı ve kararlı bir operasyongerçekleştirerek bir kez daha Batılı başkentleri hayal kırıklığına uğrattı: Özellikle Amerika şaşkına döndü, kelimenin tam anlamıyla, “şaşkın ördeğe” dönüştü!

Dün, DEAŞ’ı nasıl tepe tepe kullandılar ve Türkiye’nin oyunu bozacak bir atağa geçerek DEAŞ’a ölümcül darbeyi vurmasından sonra, DEAŞ’ı kaldırıp attılarsa, şimdi de YPG gibi örgütleri kullanıyorlar, yeri ve zamanı gelince YPG’yi filan da tekmelemekten kaçınmayacaklar!

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İkinci olarak, bu görüntü, Müslüman Kürtlere ve tarihlerine ihanettir: Kürtler, ne zaman, diğer Müslümanlarla omuz omuza vermişlerse, o zaman tarihte önemli roller oynamışlar! Tarih bunun tanığı.

Yusuf Kaplan’ın yazısı


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