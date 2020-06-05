Yusuf Kaplan: ABD parçalanır mı bilinmez ama dünyayı büyük bir kaos bekliyor

ABD’de başlayan ve bir anda çığ gibi bütün eyaletlere yayılan, Amerikan askerinin sahaya inmesine yol açan, ABD Başkanı Trump’ın “kimsenin gözünün yaşına bakmaz, orduya ateş emri veririm” dedirtecek kadar kontrolden çıkma temayülü gösteren protesto gösterileri, ayaklanmaya, ayaklanmalar da ABD’nin parçalanmasıyla sonuçlanacak bir noktaya varır mı, bilinmez; ama bilinen şey şu: Korona sonrasında dünyayı büyük bir kaosun beklediği ürpertici gerçeği!

Korona sonrası süreçte, kısa vadede (20-25 yıllık süreçte), mevcut küresel düzen ve düzenekleri sorgulanacak ama büyük değişimler yaşanmayacak.

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Ama orta vadede (40-50 yıllık zaman diliminde) ve uzun adede (80-100 yıllık süreçte) yeni bir dünyanın kurulması çabalarının kaçınılmaz olduğunu, burada bize (genelde İslâm dünyasına, özelde ise Türkiye’ye) büyük, tarihî bir rol düştüğünü söyleyeceğim.

Yusuf Kaplan’ın yazısı