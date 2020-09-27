Yusuf Dursun: Fenerbahçe’nin derbide en büyük avantajı kazanmaya aç futbolcular

Derbide Fenerbahçe’nin en büyük avantajı kadroda rakibi yakından tanıyan tecrübeli futbolcuların ve kazanmaya aç isimlerin çokluğu… Bulut, altyapısını aldığı Alman disiplinini ve ‘maç bitmeden teslim olmama’ özelliklerini yeni takımına da yansıtırken, yıllardır çare bulunmayan savunmanın göbeğini de faal hale getirdi. Ayrıca orta sahanın önünde hem yaratıcı özellikleri hem de savunma yönü yüksek Gustavo ve Sosa gibi oyuncularına da çok güveniyor.

Yusuf Dursun’un yazısı