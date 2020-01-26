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Yaramazlara biraz batar!

Yüsra’nın annesinin enkazdan kurtarılma anı: Lütfen çabuk ol, çocuğum gidiyor!

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası enkazda kalan 35 yaşındaki Ayşe Yıldız’ın kurtarılma görüntüsü ortaya çıktı.

Yüsra depremden 24 saat sonra enkaz altından çıkarılmıştı. Fotoğraf: DHA

Sivrice ilçesi merkez üssü olmak üzere 24 Ocak’ta 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremde 30’dan fazla insan hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Depremde onlarca bina yıkılmış, yüzlerce binada ağır hasar görülmüştü.

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Mustafapaşa Mahallesi’nde Tahir Şaşmaz Caddesi’ndeki binanın enkazından iki buçuk yaşındaki Yüsra Yıldız depremden 24, annesi Ayşe Yıldız ise 28 buçuk saat sonra kurtarılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ayşe Yıldız’ın eşinin deprem sırasında eşine siper olurken hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından Ayşe Yıldız’ın kurtarılma görüntülerini paylaştı. Videoda Ayşe Yıldız’ın bir askerle konuşması da duyuluyor.

Kadın ile asker arasındaki konuşma şöyle:

Asker: Duyuyor musun beni?

Ayşe Yıldız: Yardım edin, duyuyorum.

Asker: İyi misin?

Ayşe Yıldız: Şu an nefesim daralıyor.

Asker: Tamam kurtaracağız seni, bak kurtaracağız.

Ayşe Yıldız: Çabuk çünkü daha dayanamam.

Asker: Tamam kurtaracağız seni, kurtaracağız.

Ayşe Yıldız: Neredesin?

Asker: Buradayız geliyoruz, kurtaracağız.

Ayşe Yıldız: Lütfen

Asker: Kurtaracağız

Ayşe Yıldız: Bu yerden kurtarın. Allah rızası için lütfen kurtarın.

Asker: Tamam geliyoruz.

Ayşe Yıldız: Çocuğum bak bak, gidiyor.

Asker: Işığı görüyor musun ışığı?

Ayşe Yıldız: Evet seni de görüyorum.

Asker: Beni görüyor musun?

Ayşe Yıldız: Evet, bak elimi sallıyorum.

Asker: Bir dakika, tamam geleceğiz.

Ayşe Yıldız:  Lütfen çabuk ol, çünkü çocuğum da gidiyor.

Asker: Çocuğun yanında mı?

Ayşe Yıldız: Yanımda da gidiyor, lütfen.

Asker: Tamam geleceğiz.

Ayşe Yıldız: Çocuklarım yoksa biz de yokuz.

Asker: Tamam geleceğiz, tamam, komutanım yaşıyor hala.

Komutan: Ablacığım kaç yaşındasın?

Ayşe Yıldız: 35

Komutan: Çocuğun kaç yaşında.

Ayşe Yıldız: 2,5

Komutan: Birazdan seni kurtaracağız ablacığım.

İki buçuk yaşındaki Yüsra, 24 saat sonra enkazdan çıkarıldı

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