Yürüyüşten sonuç beklemeyen Kılıçdaroğlu: Umduğumdan fazlasını buldum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ve sonuna gelinen ‘Adalet Yürüyüşü’nde umduğundan fazlasını bulduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı. Yürüyüşün son noktası olan Maltepe sahilinde 9 Temmuz’da ‘Adalet Mitingi’ düzenleneceği duyurulmuştu.

Reklam

CNN Türk’te Şirin Payzın’ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu’nun ifadelerinden satır başları şöyle:

* Yürüyüşte umduğumdan fazlasını buldum. Üstümde sadece ‘Adalet’ yazılı olacak ve İstanbul’a yürüyeceğim demiştim. Bu bir parti yürüyüşü olmayacak demiştim, olmadı da. Destek veren vatandaşlarımıza şükranı borç bilirim.

* Adalet yürüyüşünü bir kişiye indirgemek doğru değil.

* Eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Lüks karavanda yattığım söyleniyor, karavanın bana sağladığı tek avantaj akşamları uyuyabileceğim yer olması.

* Biz bu yürüyüşü yaptık, hakimler sağlıklı karar verecek diye düşünmüyorum. Bu yürüyüş demokrasi kültürü olan bir ülkede olsaydı, oturur düşünürlerdi bu sorunu nasıl çözeriz diye. Demokrasi kültürü olmayan ülkelerde ise sonuç bekleyemezsiniz.

* Parlamentoda sesimizi keserlerse, biz sokağa çıkacağız.

* Kimse ‘Bu ülkede adalet var, niye yürüyorsunuz?’ demiyor.

* Şu anda sadece Enis Berberoğlu’nu ziyaret etmeyi planlıyorum. Milletvekillerinin tutuklanmasını doğru bulmuyorum.

* 15 Temmuz anma törenlerine katılacağız.

* Adaletin gerçekleşeceğine, hakimlerin adil karar vereceğine inanmıyorum. Sadece siyasi iktidarın beklentilerine uygun karar veriyorlar.