Yürüyüş yaparken çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmak isteyen babası hayatını kaybetti

Antalya’nın Aksu ilçesinde çaya düşen dokuz yaşındaki Suriye uyruklu çocuk ve onu kurtarmaya çalışan babası boğuldu.

Fotoğraf: Devlet Su İşleri

AA’nın haberine göre Gökdere Mahallesi’ndeki serada çalışan 40 yaşındaki Abdulbased Zaher, işi bittikten sonra kızı Doğa ile Aksu Çayı kenarında yürüyüşe çıktı.

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Yürüyüş sırasında kız çocuğu çaya düştü, Zaher de onu kurtarmak için suya girdi. Sürüklenen baba ve kızı, yakınları ve çevredekiler tarafından çaydan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekipleri, Zaher ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cenazelerin, işlemlerin ardından defnedilmek üzere Suriye’ye götürüleceği öğrenildi.