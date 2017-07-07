‘Yürüyüş için geç kalındı’ diyen Selvi Kılıçdaroğlu: Kemal hızlı yürüyor, bu ne ya?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 23 gündür süren ‘Adalet Yürüyüşü’nü geç kalınmış bir hamle olarak değerlendirirken, yürüyüş performansı herkesi şaşırtan eşine de takıldı: “Bu nedir ya, biraz hızlı yürüyor… Bizimki bazen fazla kendini kaptırıyor.”
Hürriyet’ten Ayşe Arman’a konuşan Selvi Kılıçdaroğlu, yürüyüşe ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi’ olarak değil, ‘adalet isteyen bir yurttaş’ olarak katıldığını söyledi.
Yürüyüşün toplumun her kesimine yayılmış bir adaletsizliğe karşı umut verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu adımı atmak için bir bakıma ‘geç kalındığı’nı da düşündüğünü belirtti.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Aslında insanların böyle bir şey beklediğini hissediyordum. Sokakta, orada burada fark ediyordum, bir hareket, bir kıvılcım bekliyorlardı. İnsanlar artık gerçekten bunalmış vaziyetteler. Geç bile kalındı. Ben böyle düşünüyorum. Hepimiz bizi umutlandıracak bir şey bekliyorduk. Bu yürüyüş o işte…”
‘Adalet Yürüyüşü’ne katılımın artmasının kendisini heyecanlandırdığını da belirten Kılıçdaroğlu, “Ülkemizin içinde bulunduğu malum durumdan yılmış bir kesim var. İnsanca yaşamak istiyor. Adalet istiyor. Hukuk istiyor. Bu yürüyüş bir milat olabilir, bir yeni dönemin başlangıcı. Bence tarihe geçecek bu yürüyüş. O bakımdan çok umut verici” diye konuştu.
‘İnandığı bir şeyi yapıyor’
Selvi Kılıçdaroğlu, eşinin temposuna ilişkin sorulara da yanıt verdi.
Başta eşinin yaşından dolayı endişe duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Tabii ki insan endişe ediyor, e çünkü yaşı belli, Kemal 70’ine yaklaşan bir adam. Genç değil. Çok fazla böyle bir deneyimi de yok. Aslında hiç yok. Spor filan da yapmaz. Bürokrasiden gelmiş bir adam. Çoğunlukla masa başında oturan insanlar bunlar. Başta, ‘Olur mu, olmaz mı… Birtakım sıkıntılar yaşamasın, kalmasın yollarda…’ diye endişelendim ama o kararını vermişti zaten. Şimdiye kadar da çok iyi götürdü. O kadar inandığı bir şey yapıyor ki” ifadelerini kullandı.
‘Bizimki kendini fazla kaptırıyor’
Selvi Kılıçdaroğlu, ‘Herkes temposuna hayret ediyor’ diye sorulmasına da şöyle yanıt verdi: “Ben de şikâyetçiyim valla! Beraber de yürüdüğümüz için, bu nedir ya, biraz hızlı yürüyor… Çünkü sadece kendi yanında yürüyenler için değil, arkadakiler için de zor oluyor. ‘Doktorların dediğini yapıyorum’ diyor, onlar ‘Hep aynı tempoyu tutturmaya çalışın’ demiş ama bizimki bazen fazla kendini kaptırıyor. Aslında çok güzel bir şey bu. Bunun adı ‘adanmışlık’. İnsanın bir şeyi bu kadar inanarak yapması harika. Herhalde onun da verdiği azimle, ‘Muhakkak sonuna kadar götüreceğim!’ diyor. Götürüyor da…”
Kılıçdaroğlu, eşinin ilk günlerde belli sıkıntılarının da olduğunu belirterek, “Vücudunun alışık olmadığı bir şey olduğu için, önce ne kadar adapte olabileceğini kestiremedim. Netice de 17-18 kilometre yürüyorlar her gün. Vücut alışana kadar ağrıları oldu, ayağı su da topladı. Ama o kadar önemli bir şey yapıyorlar ki, bunların lafı olmaz” dedi.
‘Dört mevsimi yaşamak iyi geldi hepimize’
‘Yürümesi yerine, Güven Park’ta ‘Adalet’ pankartıyla dikilmesini tercih eder miydiniz’ sorusunu ise Selvi Kılıçdaroğlu şöyle yanıtladı: “Aman yok! Hiç istemezdim öyle bir şeyi! Yol yapmak, yolda insanlarla iletişim kurmak, neredeyse dört mevsimi yaşamak iyi geldi hepimize…”
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