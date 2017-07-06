‘Yürüyüş CHP’nin bonzaisi’ istifa getirdi: Perinçek’in yardımcısı görevi bıraktı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’yle ilgili sözleri istifa getirdi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakkı Keskin, partinin son dönemdeki politikalarını sert ifadelerle eleştirdiği mektubunda genel başkan yardımcılığı ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

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‘Anlamam ve kabul etmem olası değil’

Keskin, mektubunda, partinin 23 Mayıs 2017’de gerçekleştirilen merkez yönetim kurulu toplantısında dile getirdiği eleştirileri ve Yılmaz Özdil, Bekir Coşkun, Soner Yalçın gibi gazetecilerle ‘didişme’nin yanlış bir yaklaşım olduğuna dair görüşlerini hatırlatarak Perinçek’e şöyle seslendi: “Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet’ yürüyüşüne karşı tavır almanızı, Vatan Partililerin bu yürüyüşe katılmalarının yasaklamasını, Türkiye’de ‘adalet’ sorununun olmadığını ve de ‘Türk yargısı son 50 yılın altın devrini yaşıyor’ görüşünüzü ısrarla açıklamanızı, anlamam ve kabul etmem olası değildir. Tam aksine, yargının yapılan düzenlemelerle giderek siyasileştirildiği, referandum sonuçlarının bir yargı organı olan Yüksek Seçim Kurulu tarafından evet oylarından yana nasıl çarpıtıldığı, Deniz Feneri yolsuzluk davasının, MHP muhaliflerinin olağanüstü kurultayının nasıl geçersiz sayıldığı ve bir dizi mahkeme kararında, adalete uygun, bağımsız kararların verilemediğine yakından tanık oluyoruz. Bu nedenle de 170`in üstünde gazetecinin tutuklu bulunduğunu görüyoruz.”

Bu nedenlerle izlenen siyasi çizgiyi ve politikayı kabul edemeyeceğini dile getiren Keskin, istifasıyla birlikte Aydınlık gazetesinde yazmayı da ‘derin görüş farklılığı nedeniyle’ sürdüremeyeceğini duyurdu.

Perinçek ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’yle CHP ile HDP arasında seçim ittifakının amaçlandığını savunan Perinçek “Bu yürüyüş CHP’nin bonzaisidir” demişti.