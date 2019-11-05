‘Yürütmeyi durdurma’ kararı kaldırıldı: ‘Balık-ekmek’ teknelerine tahliye yolu açıldı

İstanbul’un Eminönü semtinde balık-ekmek satılan teknelerin kaldırılmasına karşı alınan yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üç teknenin sözleşmelerini yenilenmeyeceğini bildirmişti. İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi, tekne sahiplerinin başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

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İBB Sözcüsü Murat Ongun, mahkemenin, İBB’nin savunması sonrası ‘davanın incelenmeksizin reddine karar verdiğini’, yürütmeyi durdurma kararının da kaldırıldığını dile getirdi.

Ongun, Twitter hesabından şu bilgileri verdi: “Tahliyeye ilişkin yasal süreç kaldığı yerden devam edecektir. Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili Fatih Kaymakamlığı’na İBB tarafından yazı gönderilmiştir. Bundan sonraki süreçte kaymakamlığın tespit edeceği tarihte yine kaymakamlıkça tahliye gerçekleştirilecektir.”