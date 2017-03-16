Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

Yürütmesi durduruldu: Trump’ın yenilenmiş ‘vize yasağı’ da mahkemeye takıldı

 

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk versiyonu mahkemeye takılan ‘vize yasağının’ ikincisi yürürlüğe girdikten birkaç saat içinde yine hukuka takıldı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre Hawaii eyaletindeki bir federal yargıç, Trump’ın ikinci ‘vize yasağı’ kararnamesinin yürütmesini durdurdu.

Federal Yargıç Derrick Watson’ın iptal ettiği kararname çoğunluğu Müslüman olan altı ülkenin vatandaşlarının 90, sığınmacıların ise 120 gün boyunca ABD’ye girişini yasaklayacaktı. Kararnamede halihazırda vizesi ve yeşil kartı olanlar uygulama dışında bırakılmıştı. Trump’ın imzaladığı  ‘yeni’ kararnamede bu kez Irak vatandaşları yer almıyordu. Seyahat yasağı çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu İran, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarını kapsayacaktı.

Hawaii’de açılan davada avukatlar, insanların uluslarına göre farklı muameleye tutulmasının ayrımcılık olacağını, bu nedenle kararnamenin ABD anayasasına aykırı olacağını savunmuştu.

Ne olmuştu?

Trump, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu yedi ülke vatandaşlarının ABD’ye üç ay boyunca girmesini yasaklayan bir kararname imzalamıştı. İran, Somali, Sudan, Irak, Libya, Suriye ve Yemen vatandaşlarına yönelik kararın yürürlüğe girmesiyle beraber New York John F. Kennedy Havaalanı’nda iki Iraklı gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine ülke çapındaki uluslararası havaalanlarında Trump karşıtı protestolar düzenlenmişti.

New York’ta bir mahkeme Trump’ın kararnamesini askıya almış, bölge yargıcı James Robart da söz konusu kararnamenin yürütmesinin durdurulmasına hükmetmişti.

Yargıca ‘sözde’ yakıştırması yapan Trump, “Özünde ülkemizde yasalara itaatin sağlanmasını engelleyen bu sözde yargıcın kanaati saçmadır ve üst mahkemede bozulacaktır!” demişti.

Son olarak ABD’de federal bir temyiz mahkemesi, kararnamenin iptalini onaylamıştı.

‘Vize yasağı 2.0’: Trump’ın mahkemeye takılan vize yasağı kararnamesi revize edildi

Trump’ın ekibinde ikinci fire: Çalışma bakanlığı için önerilen Puzder adaylıktan çekildi

Trump’ın ekibinden ilk fire: Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn istifa etti

Amerikalı ruh sağlığı uzmanları endişeli: Trump ‘güvenli’ biçimde başkanlık yapamaz

Trump’a ‘ret üstüne ret’: ‘Vize kısıtlaması’nın iptali onaylandı

Erdoğan’ın muhtarları varsa Trump’ın da şerifleri var: Beyaz Saray’a davet

Esad, Trump’tan ‘ümitli’: IŞİD’le mücadeleye öncelik vermesi umut vaat edici

Trump’tan ‘Putin bir katil’ diyen muhabire: Bizim ülkemiz çok mu masum?

‘Vize kısıtlaması’nın durdurulmasına Trump yorumu: Sözde yargıcın kanaati saçma

Trump’a bir yargı freni daha: ‘Vize kısıtlaması’ ülke genelinde geçici olarak durduruldu

Akademiye de ‘el attı’: Trump protesto edildiği Berkeley Üniversitesi’ni fonunu kesmekle tehdit etti

Trump, Avustralya başbakanının yüzüne telefon kapattı: Gerekçe ‘yasadışı’ mülteciler

Bu da Trump’ın ‘milli irade’si: Her iki ABD’liden biri, ‘vize kısıtlaması’nı destekliyor

Trump, ‘vize kısıtlamasına’ karşı çıkan adalet bakanı vekilini ‘kovdu’

ABD dışişlerinde tarihi istifalar: Trump döneminde çalışmak istemiyoruz

Avrupa’nın yeni yönetime tavrı ‘net’: Trump AB için tehdit

‘Vize kısıtlaması’ndan Oscar’a gidemeyen İranlı yönetmen Farhadi’den boykot kararı

Beş yaşında çocuğa kelepçeyi Trump’ın sözcüsü böyle savundu: Yaşa bakmak aldatıcı

NBA efsanesi Steve Kerr’den Trump’ın ‘yasağına’: Korkunç bir fikir

İran’dan karşı atak: Trump’ın kararnamesi sonrası ülkeye ABD’li sokulmayacak

Trump, ‘vize kısıtlamasına’ karşı çıkan adalet bakanı vekilini ‘kovdu’

Trump’ın ‘vize kısıtlaması’na yargı freni: Kararname geçici olarak askıya alındı

Trump’ın ‘vize kısıtlamasına’ tepki gösteren Starbucks, 10 bin mülteciye iş verecek

Trump’ın hayaliydi, gerçek oluyor: Yedi ülke vatandaşlarının ABD’ye girişi yasaklanacak

Başkanın adamları: Trump’ın stratejisti medyadan ‘çenesini kapamasını’ istedi

SON HABERLER

Suriye savaşı 7’nci yılında: ‘Neden ülkelerinde kalmadılar ki?’

Biz, Hayata Destek Derneği olarak, Türkiye’nin üstlendiği vicdani yükümlülüğü en iyi şekilde yerine getirmesini mümkün kılmak için son beş yıldır insani prensiplerden ödün vermeden sürdürdüğümüz acil yardımlar ve uzun vadeli destek programlarıyla on binlerce Suriyeli mültecinin temel gıda, ev eşyası, kışlık kıyafet, nakit ve psikososyal destek gereksinimlerini gidermeye çalıştık, çalışıyoruz.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...