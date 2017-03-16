Yürütmesi durduruldu: Trump’ın yenilenmiş ‘vize yasağı’ da mahkemeye takıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk versiyonu mahkemeye takılan ‘vize yasağının’ ikincisi yürürlüğe girdikten birkaç saat içinde yine hukuka takıldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Hawaii eyaletindeki bir federal yargıç, Trump’ın ikinci ‘vize yasağı’ kararnamesinin yürütmesini durdurdu.

Federal Yargıç Derrick Watson’ın iptal ettiği kararname çoğunluğu Müslüman olan altı ülkenin vatandaşlarının 90, sığınmacıların ise 120 gün boyunca ABD’ye girişini yasaklayacaktı. Kararnamede halihazırda vizesi ve yeşil kartı olanlar uygulama dışında bırakılmıştı. Trump’ın imzaladığı ‘yeni’ kararnamede bu kez Irak vatandaşları yer almıyordu. Seyahat yasağı çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu İran, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarını kapsayacaktı.

Hawaii’de açılan davada avukatlar, insanların uluslarına göre farklı muameleye tutulmasının ayrımcılık olacağını, bu nedenle kararnamenin ABD anayasasına aykırı olacağını savunmuştu.

Ne olmuştu?

Trump, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu yedi ülke vatandaşlarının ABD’ye üç ay boyunca girmesini yasaklayan bir kararname imzalamıştı. İran, Somali, Sudan, Irak, Libya, Suriye ve Yemen vatandaşlarına yönelik kararın yürürlüğe girmesiyle beraber New York John F. Kennedy Havaalanı’nda iki Iraklı gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine ülke çapındaki uluslararası havaalanlarında Trump karşıtı protestolar düzenlenmişti.

New York’ta bir mahkeme Trump’ın kararnamesini askıya almış, bölge yargıcı James Robart da söz konusu kararnamenin yürütmesinin durdurulmasına hükmetmişti.

Yargıca ‘sözde’ yakıştırması yapan Trump, “Özünde ülkemizde yasalara itaatin sağlanmasını engelleyen bu sözde yargıcın kanaati saçmadır ve üst mahkemede bozulacaktır!” demişti.

Son olarak ABD’de federal bir temyiz mahkemesi, kararnamenin iptalini onaylamıştı.