Yürüteçle bahçesini turlayarak 27 milyon sterlin toplayan emekli askere 100’üncü yaşı için 25 bin tebrik kartı yollandı

Britanya’da, evinin bahçesinde yürüteçle 100 tur atmayı vaat ederek Ulusal Sağlık Sistemi için bağış kampanyası başlatan ve bir haftada 27 milyon sterlin (233.29 milyon lira) toplayan emekli yüzbaşı Tom Moore’a, 100’üncü yaşını kutlayacağı 30 Nisan öncesinde doğum günü kartı yağıyor.

Fotoğraf: CNN International

Önceki perşembe torunu ve kızının açtığı sosyal medya hesabı aracılığıyla duyurusunu yaptığı kampanyada 1000 sterlin (8 bin 640 lira) toplamayı hedefleyen emekli yüzbaşı bu hedefin çok üzerine çıkmış, kısa süre sadece ülkenin değil dünyanın da gündemine oturmuştu. Moore, bahçedeki 100 turu da geçen hafta tamamlamıştı.

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Britanya halkı Moore’a minnetini doğum günü kartı yollayarak gösteriyor. Posta servisi, Moore’a gelen 25 bini aşkın doğum günü kartının yollanmaya başladığını, kartların ülkenin dört bir yanından gelmeye devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, “Bu gidişle doğum günü olan 30 Nisan’a kadar bu sayı çok artacak” dendi.

Moore’un yaşadığı Bedforshire’ın bağlı olduğu South Midlands bölgesinin posta servisi müdürü Stephen James, “Ekip olarak meslek hayatımız boyunca kimseye bu kadar posta geldiğine şahit olmadık” dedi.

James, Moore’un herkese ilham kaynağı olduğunun altını çizdi.

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Moore ise 100’üncü yaş doğum günü kutlamalarını salgın nedeniyle iptal ettiğini ancak halktan gördüğü ilginin kendisini çok memnun ettiğini söyledi.