Yürürlüğe girdi: Kadınlar gece vardiyasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadınların gece vardiyalarında 7.5 saatten fazla çalışmamasına hükmetti.

Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre, yalnızca, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınmasıyla bu sürenin üzerinde çalışılabilecek.

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‘Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ başlığıyla yayımlanan duyuruya göre, ilgili yönetmeliğin beşinci maddesi şöyle değiştirildi: “Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.”