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Yaramazlara biraz batar!

Yürümek yeterli değil; hızlı yürümek gerek!

Egzersiz ve yürüyüşün insan sağlığı üzerindeki faydası bilinen bir gerçek. Britanya’daki Leicester Üniversitesi’nin araştırması ise hızlı yürümenin daha olumlu bir katkısı olduğuna, hızlı adım atanların yavaş yürüyenlere oranla ortalama 15 yıl daha uzun yaşayabileceğine işaret ediyor.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Daily Mail’deki habere göre biliminsanları, yaş ortalaması 52 olan 474 bin 919 kişinin 2006-2016 yılları arasında kaydedilen verilerini inceledi. Hızlı yürüyen kadınların ortalama 86.7-87.8 yıl yaşadığını erkeklerin ise 85.2-86.8 yıl yaşadığını belirlendi. Ağır adımlarla yürüyenlerde ise ortalama yaşam süresinin kadınlarda 72.4’e erkeklerde 64.8’e düştüğü gözlemlendi.

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Araştırmayı yapan ekipten Tom Yates, mutlaka ömrü uzattığı sonucu çıkmasa da hızlı yürüme ve uzun yaşamanın ilintisi olduğunun altını çizdi. Araştırmayı yaparken kilo farkı gözetmediklerinin altını çizen Yates, “Kilolu biri de hızlı yürüyorsa ömrünün uzayabildiğini saptadık” dedi.

2011’de, ABD’deki Pittsburgh Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada da yürümenin hızının yaşam beklentisi konusunda güvenilir bir gösterge olduğu sonucuna varılmıştı.

2013’te ise Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’ndeki yürüme hızının kalp hastalıkları riskini düşürdüğü belirlenmişti.

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