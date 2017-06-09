Yurttaşlara ateş açtığını reddeden tuğamiral: Biri söylesin, kafama sıkarım

Darbe girişimi esnasında Genelkurmay’da yaşananlara ilişkin davada ifade veren eski tuğamiral Sinan Sürer, karargaha giren yurttaşların üzerine ateş açtığı fotoğraflarını reddederek, “Bir tanık ateş ettiğimi söylesin, kafama sıkarım” dedi.

Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, ‘terör alarmı’ verildiği için Genelkurmay’a gittiğini ve darbe olduğunu anlayacak durumda olmadığını savunan Sürer, “Karargâha gittiğimde yoğun güvenlik önlemleri vardı. Ben, terör saldırısı alarmı nedeniyle bunun normal olduğunu düşündüm. Burada beni güvenli bir odaya alacaklarını söyleyerek, paravanlı bir odaya aldılar” dedi.

‘Kesinlikle ateş etmedim’

Bina içinde koridorda yürüdükten sonra kendini korumak için koridorun sol tarafına attığını söyleyen Sürer, “Elimde tabanca olduğu için ateş ettiğim sanılıyor. Ben ateş etmedim. Eğer bir kişi ateş ettiğimi söylesin kafama sıkarım ve tüm suçlamaları da kabul ederim. Kesinlikle ateş etmedim. Sadece korunma refleksi ile elimde tabancayı tuttum. Ateş etseydim, kolum geri teper, ateş ettikten sonra duman çıkardı. Eğer öyle bir şey olmuş olsaydı bu ortaya çıkardı” diye konuştu.

‘Kimseye tekme atmadım’

Eski tuğamiral, yaralı bir yurttaşa tekme attığı iddiasını da reddederek, “Kimseye tekme atmadım. Refleks ile ayağımı yere vurmuş olabilirim. Kameraların görmediği yerde bu nasıl tespit edilmiş. Benim koridorda bulunduğum anda yerde yaralı kişi yoktu” dedi.

‘Balistik raporu var mı elinizde?’

Mahkemeden balistik raporu isteyen Sürer, şöyle devam etti: “Balistik rapor var mı elinizde? Bırakın birini vurmayı, benim silahımdan bir tane mermi çıkmış mı? Bana gösterin balistik raporu kafama sıkarım. Genelkurmay’da şehit olan iki kişinin, kendilerine ateş edildiğinde, yüzleri ateş edenlere dönük olduğu raporlardan anlaşılıyor. Ben vatandaşları gördüğümde arkaları bana dönük kaçıyorlardı. Ülkemizde kriminal ve adli tıp çok ilerlerdi. Şehitlerden çıkan çekirdekler bir tabancaya mı uzun namlulu silaha mı ait. Şehitlere önden mi arkadan mı, saat kaçta ateş edilmiş. Oradan mı vurulmuşlar yoksa başka yerde mi? Bunların tespit edilmesini talep ediyorum.”