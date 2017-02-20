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Yaramazlara biraz batar!

Yurttaşlar Derneği’nden Prof. Gözaydın’a destek: Suçlamalar mesnetsiz, serbest bırakılsın

 

Yurttaşlar Derneği, Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepki göstererek, hakkındaki suçlamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Fotoğraf: @yasin-akgul

Dernekten yapılan açıklamada Gözaydın’ın bugüne kadar yürüttüğü tüm faaliyetlerin evrensel hukuk ilkeleri, anayasa ve mevcut yasalar çerçevesinde olduğu belirtilirken, akademik saygınlığının ulusal ve uluslararası çapta olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “İştar Gözaydın, her türlü hak ihlaline karşı, kim olduğuna bakmaksızın herkes için insan haklarından yana tavır aldı. İştar Gözaydın’ın eleştirel ve entelektüel kimliği ile her türlü kısıtlayıcı, baskılayıcı ve antidemokratik kurumsal ilişkiyi reddettiğine tanığız” ifadeleri kullanıldı.

‘Derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılsın’

Gözaydın’a yöneltilen ‘FETÖ’ suçlamasını ‘mesnetsiz’ diye niteleyen dernek, akademisyenin serbest bırakılmasını ve hakkındaki suçlamaların düşürülmesini talep etti: “Biz Yurttaşlık Derneği olarak, arkadaşımız ve üyemiz İştar Gözaydın’ın kendisine isnat edilen suçla hiçbir ilgisinin olmadığına sonuna kadar inanıyoruz, hakkındaki suçlamaların mesnetsiz olduğuna eminiz ve bu suçlamaları kabul edilemez buluyoruz. Bu nedenle, insan hakları savunucusu Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını ve hakkındaki suçlamaların düşürülmesini talep ediyoruz.”

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