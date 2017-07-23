Yurttaşa ‘izinsiz eylem’ cezası AİHM’den döndü: Türkiye tazminat ödeyecek

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Adana’da bir yurttaşa ‘izinsiz eylem’e katıldığı gerekçesiyle verilen ceza Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) Türkiye’yi mahkum ettirdi.

Sendikacı Güven Boğa, 19 Aralık 2010’da kentte cezaevlerindeki hak ihlalleri iddialarının dile getirildiği bir eyleme katıldı. Boğa’ya, ‘izinsiz eylem’e katıldığı gerekçesiyle Kabahatler Kanunu’ndaki ‘toplantı ve gösteri yürüyüşüne aykırı davranış’ suçundan 143 lira ceza kesildi.

Reklam

Boğa, cezanın iptali için mahkemeye başvurdu. Adana 6’ncı Sulh Ceza Mahkemesi’nin, başvurusunu reddetmesi üzerine Boğa bu kez çareyi AİHM’e başvurmakta buldu.

Mahkeme, 24 Mayıs 2011’deki başvuruyu kabul ederek taraflara ‘dostane çözüm’ önerisinde bulundu. Taraflar öneriyi kabul etti.

Mahkeme, Türkiye’nin yurttaşa 1560 avro maddi ve manevi, 500 avro da yargılama gideri olarak toplam 2 bin 60 avro tazminat ödemesine karar verdi.

‘Suç olmamalı’

Seyhan Belediyesi kültür ve sosyal işleri müdürlüğü görevinden 22 Kasım 2016’daki KHK’yla ihraç edilen Boğa, karara dair şunları söyledi: “Cezaya karşı yaptığımız itirazlar iç hukuk yollarında olumsuz sonuçlandı. Zorunlu olarak AİHM’e başvurduk. Böylesi durumların yaşanmasını istemiyoruz. Barışçıl içerikli bir eyleme katılma, basın açıklaması yapmanın karşılığı para veya hapis cezası olmamalı. Bunu Türkiye’nin bünyesinde çözebileceğini düşünüyorum. Umarım bundan sonraki davalarda Türkiye, AİHM kararı doğrultusunda olumlu adımlar atar ve bizler de AİHM’e başvurmamış oluruz.”