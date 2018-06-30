Yurttan YKS manzaraları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu bugün yapıldı. Her sınav öncesi olduğu gibi sınav binalarına 15 dakika önceden gelmeyenler içeri alınmadı. Bazıları da ‘kimlik’ sorunu nedeniyle sınava giremedi.

İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15’te başladı. Bunun için de en geç saat 10.00’da sınav binasında olma şartı getirildi.

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Öğrenci ve veliler, sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara gitti. Öğrenciler, kapıdaki görevli polislerce ‘didik didik’ aranarak içeriye alındı.

Öğrencilerin sınava kol saati, pantolon kemeri, saçlardaki tel toka, küpe, kolye ve anahtarla girmelerine izin verilmedi. Ailelerse çocuklarını okul önlerinde dua ederek bekledi.

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1 dakikaya bir sene…

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı öğrenciler sınava geç kaldıkları için giremedi.

Antalya’da bazı öğrenciler 15 dakika kuralına takıldı ve sınava giremedi. Bir öğrenci de 1 dakika gecikme nedeniyle sınava alınmadı.

İnşaat gürültüsü rahatsız etti

Adana’da bazı veliler, okulun yakınlarındaki bir inşaatta çalışmalar sırasında gürültü yapıldığı gerekçesiyle inşaat yetkilerini uyardı. Gürültü kesilmeyince polise haber verildi. Şantiye yetkilileriyle görüşen polis çalışmaları durdurdu.

Küpe ‘krizi’

İstanbul’da Üsküdar Burhan Felek Anadolu Lisesi’nde sınava girecek olan İrem Erol annesiyle birlikte okula gitti. Okul girişinde güvenlik noktasında arama sırasında Erol’dan küpesinin çıkarılması istendi. Annesi küpeyi çıkarmaya çalıştı fakat kulağında küpe sıkıştığı başarılı olamadı. Diğer velilerden yardım istendi.

Bir veli cımbızla sıkışan küpeyi çıkarmaya çalışsa da o da başarılı olmadı. Daha sonra okul bahçesindeki bir veli sınava dört dakika kala sıkışan küpeyi çıkararak öğrencinin sınava girmesini sağladı.

Kimliğini almaya gitti, sınavı kaçırdı

Sivas’ta okula girişte arama sırasında kimliğini unuttuğunu fark edip almak için aracına giden Aziz Mum, döndüğünde geç kaldığı için sınava alınmadı.

Ehliyetle giriş izni yok

Zonguldak’ta geç kaldığı için sınava alınmayan 18 yaşındaki Kader Ceren Elcik annesine sarılarak ağladı.

Kahramanmaraş’ta bazı öğrenciler nüfus cüzdanı yerine kimlik olarak ehliyeti gösterince sınava alınmadı.

Afyonkarahisar’da 18 yaşındaki Ahmet Can Dikmen, attan düşüp sol ayağını kırınca, sınavın yapılacağı salona koltuk değneği ve arkadaşlarının yardımıyla girdi. Polisin ayağındaki bandajı çıkarttırdığı Dikmen, koltuk değnekleriyle salona alındı.

‘Kasmaya gerek yok’

İstanbul’da Esenler Hasip Dinçsoy İlkokulu’nda sınava giren Görkem Varlık şunları söyledi: “Amacım falan yok. O yüzden heyecanlı falan değilim. Çünkü okusam aylık 3-3,5 bin lira maaş alacağım, bunun için bu kadar kasmaya gerek yok kafasındayım. Kapasitem belli. Kendimi biliyorum. İnsanların burada kasmasını da anlamıyorum. Yok ‘İşletme okuyacağım’, yok ‘Yapamazsam, sınava giremezsem hayatım biter…’ Bu insanları anlamıyorum. İnsanlar o kadar bunalmış ki hayalleri yok… Ben futbol kafasındayım. Bunun için uğraşıyorum. Hayatımı ona adamışım. Bu sınava adayacak durumda değilim.”