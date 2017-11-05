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Yurttaki ‘Öleceksiniz, sıra sizde’ mesajı sonrası sekiz öğrenci fenalaşarak hastanelik oldu

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Karaman’daki yurtta geceleri siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla kapalı bir kişinin kendilerini korkuttuğunu söyleyen sekiz öğrenci fenalaşarak hastanelik oldu.

Fotoğraflar: DHA

Hamidiye Mahallesi’nde bulunan devlete bağlı 1400 öğrenci kapasiteli Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan bazı öğrenciler iki haftadan beri gece saatlerinde odalarına siyah giyimli, yüzü saçlarıyla kapalı bir kişinin geldiğini, yüzlerini okşadığını ve Arapça bir şeyler söylediğini anlattı.

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Aynı kişinin odalara “Sıra sizde” ve “Öleceksiniz” yazılı notlar bıraktığı, kapıları işaretlediği öne sürüldü.

Hastanelik oldular

Durumdan korkup fenalaşan öğrencileri duyan bir grup öğrenci de yurtta gece saatlerinde sinir krizi geçirdi.

Yurda daha sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. Birçok öğrenci ambulansta ayakta tedavi edildi. Fenalaşan sekiz öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Binayı tahliye etmek isteyen çok sayıda öğrenciyi de görevliler ikna etti.


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