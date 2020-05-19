Yurtta ‘sosyal mesafe’li 19 Mayıs kutlamaları

Corona virüsü salgını nedeniyle yurdun birçok noktasında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenleri sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapıldı.

Trabzon. (Fotoğraf: DHA)

İstanbul’daki törenin adresi Taksim Meydanı’ndaki Atatürk anıtıydı. Törene vali yardımcısı Ahmet Önal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

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Fotoğraf: İBB

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde farklı meslek gruplarından vatandaşların oluşturduğu Vakfıkebir Sivil Bando Takımı, sosyal mesafe kuralına uyarak sokakta gösteri yaptı.

Trabzon

Çanakkale’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Belediye başkanı, bürokrat ve siyasetçilerin katıldığı törende saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Burada da sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.

Edirne

Edirne’de tören yerinin yakınındaki caddeden geçen sürücüler, araçların durdurarak saygı duruşunda bulundu.