Yurtta ‘Samara şakası’ yapan üç öğrenci: Biz de korkmaya başladık

Karaman’da devlete bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu’da ‘eşek şakası’nı yapan üç öğrenci ifade verdi: “Biz de korkmaya başladık.”

Yurtta bazı öğrenciler, iki haftadan beri gece saatlerinde odalarına siyah giyimli, yüzü saçlarıyla kapalı bir kişinin geldiğini, yüzlerini okşadığını ve Arapça bir şeyler söylediğini anlatmıştı.

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Bazı odalar ve kapılara işaret konulduğu, “Sıra sizde” ve “Öleceksiniz” yazılı notlar bırakıldığı da belirtilmişti. Korkup fenalaşan sekiz öğrenci hastaneye kaldırılırken, yurt ayağa kalkmıştı.

200’e yakın öğrencinin ifadesinden yola çıkan polis, olaydan korkan öğrencilerin odalarına gelen kişiyi ‘Halka’ (The Ring) filmindeki ‘Samara’ karakterine benzettiklerini belirledi.

‘Oda kapısına masa dayayıp uyumaya çalıştık’

‘Eşek şakası’nı yapan üç kız öğrenci ifade verdi.

Öğrenciler polise verdikleri ifadede, makyaj malzemesiyle yüzlerini boyayıp yurttaki öğrencileri korkutmaya çalıştıklarını, öğrencilerin paniklemesi üzerine şakayı bıraktıklarını söyledi.

Şakanın ardından kendilerinin de korkmaya başladığını ileri süren üç öğrenci, oda kapısına masa dayayıp uyumaya çalıştıklarını iddia etti.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan üç öğrenci, sadece yüzlerini boyayıp şaka yaptıklarını, odalara bırakılan notları ve işaretlerle ilgilerinin olmadığını savundu.

Polis, olaya karışan diğer öğrencilerin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.