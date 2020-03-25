Yurtta karantinada yaşayan genç: Her şey yolunda, tek ihtiyacımız hijyenik ped

Corona virüsü salgını nedeniyle uçuşların durdurulduğu Almanya’dan gelerek İstanbul’un Güngören ilçesindeki karantina yurduna yerleştirilen Başak Nur Yılmaz günlük hayatını anlattı.

Fotoğraflar: DHA

Uçuşların durdurulduğu dokuz Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşları, 17 Mart günü uçaklarla Türkiye’ye getirilerek İstanbul ve Kocaeli’nde belirlenen yurtlarda karantinaya alınmıştı. Karantinada bir haftayı geride bırakan vatandaşlar, günlerini şarkı söyleyerek ve dans ederek keyifli hale getirmeye çalışıyor.

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Almanya’nın Düsseldorf kentinden İstanbul’a geldikten sonra Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alınan 23 yaşındaki Başak Nur Yılmaz günlerini şöyle anlattı: “Burada çok güzel şeyler oluyor, yavaş yavaş birbirimizle dayanışmaya başladık. Kimse kimseyle görüşmüyor ama birbirimize bazı yardımlarda bulunuyoruz, güzel sözler söylüyoruz. Görünce artık selamlaşmaya başladık.

İlk gün yemek konusunda bir aksaklık oldu ancak sonra hiçbir sıkıntı olmadı. Dün dördüncü günüydü karantinanın ve odalarımızı temizlediler. Kapının, pencerenin kollarını yerleri temizlediler. Bize de zaten genel temizlik malzemeleri verildi, isteyen istediği zaman kendi de temizleyebiliyor.”

‘Karantina komşusu’ndan teşekkür notu

Yılmaz karantinada kadınlar arasındaki dayanışmayı şu örnekle anlattı: “Burada tek eksiğimiz, hijyenik kadın pediydi. Bize verilen malzemelerin içine koymamışlar, ben de ihtiyacımdan fazla olanı koridoruma bıraktım. Bizim karşı koridora geçmemiz yasak ama bir polis beyden rica ettim, iki koridora da paylaştırdım. Bunu paylaşırken bir not yazmıştım. Sonra onun üzerine bir hanımefendi teşekkür etmiş not ile mesela. Tek eksiğimiz ped, bu düşünülmemiş. Demek ki buna bir ihtiyaç var, bu belirtilmesi gereken bir durum ki temin edilebilsin”.

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‘En keyifli anlar çay saatleri’

Görevlilerin üç öğün yemek servis ettiğini söyleyen Yılmaz, “Sürekli yemek yiyoruz. Sürekli kapımız çalınıyor, sağ olsunlar o konuda kimseyi sıkıntıda bırakmıyorlar. Buranın en keyifli saatlerinin çay saatleri olduğunu düşünüyorum. Genellikle 12.00 gibi, bir görevli koridora termos ile çay bırakıyor” dedi.

Yılmaz vatandaşlara evde kalın çağrısı da yaptı: “Gerçekten biz burada nasıl kalıyorsak aynı şekilde evde kalın. İnşallah bu günleri atlatacağız”.