Yurtta 19 Mayıs coşkusu: Binlerce kişi Anıtkabir’de

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için yurt çapında etkinlikler düzenlendi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sabahın erken saatlerinden itibaren Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret etmek isteyen yurttaşlar Anıtkabir’e akın etti.

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Anıtkabir’de ilk tören Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla düzenlendi.

Bakan ve beraberindekiler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’e girdi.

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Bak, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

CHP’den kitlesel yürüyüş

Anıtkabir’deki en kitlesel yürüyüşü ise CHP yaptı.

Partinin gençlik kolları üyeleri, Güvenpark’taki il başkanlığı önünde toplanarak yürüyüşe geçti.

Bu sırada Türk bayrakları taşıyan grup ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ ve ‘Hak hukuk adalet’ sloganları attı.

Yürüyüş güzergahında bulunan binalardaki birçok kişi de balkonlarına çıkarak yürüyüşe Türk bayrağı sallayarak destek oldu.

Anıtkabir’e varan partililer güvenlik noktalarından geçtikten sonra içeri alındı.