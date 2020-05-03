Yurtlarda halen 28 bin 700 kişi karantinada

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 76 ildeki bakanlık yurtlarında halen yurt dışından gelen 28 bin 700 vatandaşın ‘corona’ karantinasında olduğunu, 37 bin 468 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda sürdürülen çalışmalara ilişkin yeni bilgileri paylaşan Kasapoğlu şunları kaydetti: “Yurtlarımızdan ayrılan vatandaşlarımızın olumlu düşünceleri ve memnuniyet mesajları, bizlere büyük bir sevinç ve mutluluk yaşatıyor. Vatandaşlarımızı sağlıklı ve huzurlu şekilde yurtlarımızdan uğurladığımız her anda titiz çalışmamızın karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu süreci atlattığımızda, yurtlarını yeniden gerçek sahiplerine yani öğrencilerimize en hijyen koşullarda, en güzel şekliyle tekrar emanet edeceğiz.”