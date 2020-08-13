Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 15.5 milyar dolar artışla yeni rekorda

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 7 Ağustos ile biten haftada 219.51 milyar dolar ile yeni tarihi zirveye yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası (MB) verilerine göre yurtiçi yerleşikler yabancı para (YP) cinsi mevduatlarını 17 Temmuz-7 Ağustos arasındaki üç haftalık süreçte 15.5 milyar dolar artırdılar.

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Sadece 7 Ağustos haftasına bakıldığında ise artış yaklaşık 6.6 milyar dolar oldu.

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 17 Temmuz ile biten haftada 203.97 milyar dolar, 24 Temmuz ile biten haftada 208.56 milyar dolar, 31 Temmuz ile biten hafta da ise 212.92 milyar dolar olmuştu.

Bu verilere göre TL’nin getirisinin enflasyonun oldukça altında kalmasıyla birlikte özellikle son iki haftada dolar/TL’de oluşan yukarı yönlü baskının sadece yabancı çıkışları değil lokallerin de etkili olduğu verilere daha belirgin bir şekilde yansımış oldu.

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MB verilerine göre, 7 Ağustos ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları da 136 milyar dolar ile tarihi zirveye yükseldi.

Verilere göre kurumların yabancı para cinsinden mevduat ve fonları ise 83.51 milyar dolar ile yeni zirvede.

Bankacılar aynı dönemde MB’nin politika faizinin enflasyonun 4 puan altında kalması ile lokal yatırımcılarının TL mevduat getirisi elde edememesi nedeniyle dövize, altına ve son dönemde bu araçları barındıran yatırım fonlarına yönelme eğilimi olduğuna dikkat çekiyorlardı.

MB ise bu gelişmelerle birlikte likidite adımlarını sıkılaştırma yoluna gidiyor. İlgili sıkılaştırmalar mevduat getirilerinde de yükselişe neden oluyor.