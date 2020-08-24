Yurtiçi Kargo, polis müdahalesiyle gözaltına alınan kadının adresini paylaşan çalışanını kovdu

Yurtiçi Kargo, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde polis müdahalesiyle gözaltına alınan kadının adres bilgisini sosyal medya üzerinden ifşa eden personelini işten çıkarıp suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: arşiv

Maske takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan R.B.’nin adres bilgisi Yurtiçi Kargo çalışanı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından paylaşılmıştı. Firmadan “Konunun şirketimizle ilgili olup olmadığı hakkında net bir bilgi olmasa da olay araştırılmaktadır. Bir ihlal yaşandı ise tüm kanuni haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz” diye açıklama yapılmıştı.

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Bugünkü açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sistemlerimiz üzerinden cumartesi günü ‘R.B’ ismini sorgulayan şahıs tespit edilmiş ve ilgili kişinin iş akdi feshedilmiştir.

Şahsın, ilgili sorgulama ekranında R.B.’ye ait hiçbir dataya ulaşamadığı, R.B. isminde sahte bir profil oluşturduğu tespit edilmiştir. İlgili personel, bu yöntemle dataya ulaşmış gibi bir algı yarattığını da beyan etmiştir.

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İş akdinin feshedilmesi dışında, kişi hakkında suç duyurusunda bulunulacak olup gelişmeler şirketimiz tarafından yakından takip edilecektir/edilmektedir.

Yurtiçi Kargo’da tüm bilgileriniz güvendedir ve bu tarz ihlallere hiçbir zaman göz yumulmamış ve bundan sonra da asla göz yumulmayacaktır. Yurtiçi Kargo TS EN ISO 22301, TS EN ISO 27001 ve TS EN ISO 20000 belgeleri ile bilgi güvenliğini ve iş sürekliliğini garanti altına alan bu üç sertifikaya sahip ilk ve tek kargo şirketidir.”

​Şirketin dünkü açıklamasında “Şirketimizle ilgili olup olmadığı hakkında net bir bilgi olmasa da olay araştırılmaktadır” denmişti.