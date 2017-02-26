Yurtdışından akademisyenler dahil: Son 10 yılda 125 ‘biyo-kaçakçı’ya para cezası kesildi

Son 10 yılda Türkiye’ye özgü kuş, çiçek ya da böcek türlerini yurtdışına kaçırmaya çalışan 125 kişiye üç milyon 500 bin lira para cezası kesildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2007-2016 yıllarında 65 farklı biyo-kaçakçılık olayında 20 ülkeden 125 kişiye para cezası uygulandı.

Türkiye’ye İsveç, Danimarka, Fransa, Macaristan, Japonya ve Hollanda’dan gelen kaçakçılar genelde bitki türleri; Suriye’den gelenler kuş türleri; Çek Cumhuriyeti, Rusya ve Almanya’dan gelenlerse kelebek, böcek ya da sürüngen türlerini kaçırmak istiyor.

Son yıllarda biyo-kaçakçıların hedefinde başta orkide (salep) türleri olmak üzere yumrulu ve soğanlı bitki türleri, yabani buğday, kelebekler ve diğer böcek türleri, engerek türleri ve semender türleri var.

Bitki türlerinin yüzde 34’ü endemik

Biyo-kaçakçılık olayı en çok Karadeniz’in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kayda geçti.

İl bazında ise Artvin, Antalya, Adana, ve Hatay başı çekiyor. Verilere göre kaçakçılık yapanların büyük çoğunluğu genetik kaynakları elde etme maksadıyla hareket eden biyoteknoloji alanında çalışan akademisyenler.

Türkiye’deki bitki türlerinin yüzde 34’ü endemik. Yani sadece bu coğrafyaya özgü.

Macar akademisyen yakalandı

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Aksoy, Antalya Kaş’ta Macaristan uyruklu bir akademisyen ve ekibinin mezarlıklardan kaçırmaya çalıştığı salepi kendi oluşturdukları botanik bahçesine kazandırdıklarını söyledi.

Prof. Dr. Aksoy, “Bizim kültürümüzde mezarlıklara dokunulmaz, oradan bitki alınmaz, hiçbir şekilde kullanılmaz. Biyokaçakçılar istedikleri türe mezarlıklarda kolayca ulaşabiliyor” diye konuştu.