Yurtdışına büyük ilgi: Erasmus’a başvuran öğrenci sayısı beklenenin dört katı

Erasmus programı çerçevesinde yurtdışında okumak için geçen yıl başvuru sayısı beklenenin dört katını aştı.

Öğrenci değişim programı Erasmus kapsamında üniversite öğrencileri öğrenim hayatlarının bir bölümünü Avrupa ülkelerinde geçirebiliyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2018 yılında hedeflenen rakam 2 bin 100 iken, 9 bin 32 öğrenci yurtdışındaki program ve projelere katıldı. AB Eğitim ve Gençlik Programlarına yapılan proje başvuru sayısı ise 7 bin 499 oldu. Yabancı ülkelerce verilen araştırma, lisans, yüksek lisans, doktora ve dil burslarına başvuran öğrenci sayısı ise 1175 olarak gerçekleşti.

2018 yılında ayrıca 50 ülkeye lisansüstü öğrenim görmek üzere 3 bin 550 resmi burslu öğrenci gönderildi. ‘YurtDışına Lisansüstü Eğitim için Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Programı’na (YLSY) başvuran 13 bin 249 aday, ÖSYM tarafından değerlendirmeye alındı ve 3 bin 415 aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazandı. Sınava katılan 2 bin 461 adaydan ise 1510’u başarılı oldu. Lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurtdışına gönderilen bursiyer sayısının, YLSY sözlü sınavına giren aday sayısına oranı yüzde 61 olarak belirlendi.