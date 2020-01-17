Yurtdışı seyahatlerde taksit sayısının indirilmesi satışları yüzde 15-20 düşürebilir

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) havayolu, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurtdışı harcamalarında kredi kartı taksit sayısını üçe indirmesinin ardından, seyahat acentalarının yurtdışı satışlarının yüzde 15-20 azalması beklenirken, özellikle küçük acentaların olumsuz etkileneceğine işaret ediliyor.

Fotoğraf: Reuters

Pazartesi günü havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışı harcamalarında kredi kartı taksit sayısını altıdan üçe indirdiğini açıklamıştı.

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Çözüm olarak tatil kredisi, senetli satış ya da sınırlı fiyat indirimlerinin gündeme gelebileceği ifade edilirken; bazı sektör temsilcilerine göre ise, döviz çıkışını azaltmayı amaçlayan bu adım, havayolu şirketlerinin doluluk oranlarını da olumsuz etkileyebilir.

Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı son verilere göre, 2019 ocak-eylül döneminde 7.4 milyon kişi yurt dışını ziyaret ederken, Türkiye’nin turizm giderleri 3.4 milyar dolar oldu. Turizm giderleri 2018 yılının tamamında ise 4.9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ağırlıklı olarak yurtdışı turlar düzenleyen Tur Andiamo Genel Müdürü Cem Polatoğlu, yurtdışı turlara azalacak taleple birlikte bazı seyahat acentalarının sıkıntıya gireceğini, öte yandan uçakların doluluk oranlarına da olumsuz yansımaları olabileceğine dikkat çekti.

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Polatoğlu şunları söyledi: “Zannediliyor ki yurtdışına çıkışı zorlaştırırsak, daha az döviz yurtdışına çıkacak, döviz ülkeye kazandırılacak. Paramız cebimizde kalsın düşüncesi maalesef sığ bir düşünce. Bu seyahat acentalarına zarar verecek, ama uzun vadede Türkiye ekonomisine de zarar getirebilecek bir adım.”

Sektörün çatı örgütü konumundaki Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya’ya göre de, seyahat acentalarının satış oranlarını olumsuz etkileyecek olan bu adımın, acentalar için yüzde 15-20 oranında satış kaybını beraberinde getirmesi muhtemel.

Bağlıkaya Reuters’a yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: “Taksit sayısının azaltılmasıyla özellikle küçük ölçekli acentalar olumsuz etkilenecek ve yurt dışına yönelik paket tur satışı yapmak zorlaşacak. Finansal yapısı güçlü acentalar ödeme konusunda başka alternatif çözümler bulabilecek güçte, ama kısıtlı imkanlarla seyahat acentacılığı yapan küçük acentalar satış yapma güçlüğü yaşayacak.

Yurt dışı turlarda kredi kartına satışlar, toplam satışlar içinde ortalama yüzde 72 ila 95 aralığında paya sahip. Kredi kartıyla yapılan yurt dışı tur alımlarında 3’ün üzerindeki taksit seçeneklerine ilgi ise yüzde 80’lerin üzerinde. Alınan kararın ilk etapta yüzde 15- 20 oranında satışlara yansıyacağını öngörüyoruz.”

Bağlıkaya, çözüm olarak bankaların tatil kredilerine talebin artabileceğine işaret etti.

KKTC olası etkilerden endişeli

Öte yandan, BDDK’nın düzenlemesinin KKTC’yi de kapsıyor olması, KKTC ekonomisinde yaratacağı olumsuz etki nedeniyle ülkede endişe yarattı.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Twitter’dan yaptığı açıklamada, taksit sınırlamasına yurtdışı sayılan KKTC’nin de dahil edilmesinin KKTC ekonomisini olumsuz etkileyeceğine işaret ederek; kararın KKTC açısından yeniden değerlendirilmesi için Türk makamlarla temasa geçtiklerini söyledi.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya da şu ifadeleri kullandı: “KKTC turlarının da taksit sayısının altıdan dokuza çıkarılmasını bekliyorduk. KKTC’nin bu kapsama alıması ve taksit sayısının üçe düşürülmesi hem Türkiye’den turizm hareketini hem de Kıbrıs ekonomisini olumsuz etkileyecek. TÜRSAB olarak önümüzdeki dönemde kararın yeniden gözden geçirilmesi için BDDK nezdinde girişimlerimiz olacak.”

Kıbrıs turizminin yaklaşık yüzde 80’inin Türkiye’den giden turistlerce domine edildiğine dikkat çeken Prontotour’dan Onaran da, “Bu karardan KKTC turizminin ciddi şekilde etkileneceğini düşünüyorum. Ülkedeki kapasitenin yaklaşık yüzde 80’ini Türk müşteriler karşılıyor. Dolayısıyla KKTC turizminin Türk müşteriye ihtiyacı var” dedi.