Yurt önlerinde üniversiteli kadınları taciz eden şüpheli tutuklandı

Bursa’da yurt önlerinde üniversite öğrencisi kadınlara cinsel organını gösterip sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen Yiğit G. yakalanıp tutuklandı. G’nin öğrencileri takip ettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir mahallesinde meydana geldi. Kadın öğrenci yurtlarının önlerinde dolaşan kişi, üniversite öğrencisi kadınlara cinsel organını gösterip sözlü tacizde bulundu.
Öğrenciler durumu yurt yönetimine ve polise bildirdi. Olayların yaşandığı bölgelerdeki ev ve işyerlerine ait 452 güvenlik kamerasından yaklaşık 250 saatlik görüntü inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Yiğit G. olduğunu belirledi. Yiğit G., polisin yaptığı baskınla evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf edip pişman olduğunu söyleyen Yiğit G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yiğit G.’nin kadın öğrencileri takip ettiği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.