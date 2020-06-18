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Yaramazlara biraz batar!

Yurt içi uçuş ve konaklama harcamalarında taksit süresi 18 aya çıkarıldı

Yurt içi havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit süresi 18 aya çıkarıldı.

Fotoğraf: Reuters

Ticaret Bakanlığı’nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ilgili taksit süresinin 12 aydan 18 aya çıkarılacağını 10 Haziran’da açıklamıştı.

Fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan cep telefonu satışlarında üç ay, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan televizyon satışlarında altı ay olarak düzenlenen kredi taksitlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar ise, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışları için kredi kartı taksit sayısını 18 ay olarak düzenleyen madde kapsamına alındı.

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