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Yaramazlara biraz batar!

Yurt içi havayolu ve konaklama harcamalarında taksit sayısı dokuza çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartlarında hava yolu ve konaklama harcamalarında taksit sayısı üst sınırının altıdan dokuza çıkarıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Yönetmelik değişikliği ile kredi kartlarıyla yapılacak havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı ay taksit uygulamasına devam edilirken, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda ise altı ay olan taksit sınırı dokuz aya çıkarıldı.

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‘Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’in 26’ncı maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi şu şekilde değiştirildi: “Elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılık ile ilgili harcamalarda, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı ay, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır.”

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