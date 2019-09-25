Yurt genelinde özel araçlara sigara denetimi: Bazı kişilere 153 lira ceza kesildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerinin ardından özel araçlarda sigara içilip içilmediğine dair denetim yapıldı.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan, kapalı alanlarda sigara yasağının genişletilerek özel araçlarda da sigaraya izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

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Polis ekipleri bugün 81 ilde ‘Dumansız Araçlar Uygulaması’ yaparak sürücülerin sigara içip içmediğine baktı.

Kentin farklı noktalarında kontrol noktaları kuran polisler, sürücülere uyardılarda bulundu. Bazı kişilere ise Kabahatler Kanunu’na göre 153 lira para cezası kesildi.

Sürücülerin bazıları duruma tepki gösterirken, Aksaray’da bir kişi para cezasının kesildiği tutanağı yırttı.

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Bir sürücü de cezalara şu sözlerle karşı çıktı: “Kendi arabamızda da içemeyeceksek nerede içeceğiz? Evimizde içemiyoruz, kapalı yerlerde içemiyoruz, hastane, okul avlusunda içemiyoruz. Nerede içeceğiz? Ölelim o zaman. Tiryaki diye vatandaşın üzerine bu kadar gelinmez ki!”

Yasağın dayanağı ne?

Özel araçlarında sigara içen sürücülere ceza, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında veriliyor. Kanunun 24 Mayıs 2013’te değişiklik yapılan ‘c’ maddesine göre özel araçların sürücü koltuğunda sigara içmek yasak.