Yurt genelinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlanıyor

Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Türkiye’nin dört bir yanındaki meydanları dolduruyor.

Fotoğraf: Evrensel

Edirne

Pazarkule Sınır Kapısı’nda bekleyen sığınmacı kadınlar, ‘kapıları açın’ eylemi yaptı. Tampon bölgede başlayan kadın ve çocukların katıldığı yürüyüşte, Türkçe, İngilizce, Arapça, Yunanca dövizler taşındı. İngilizce “Kapıları açın”, “Avrupa lütfen kapıları aç” sloganları atan kadınlara, erkekler de ‘Kadın ve çocuklarımızı koruyun’ dövizleriyle destek verdi. Çocukların ‘Bizi öldürmeyin, insanız’ dövizleri de dikkat çekti.

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Diyarbakır

Diyarbakır’da Özgür Kadın Hareketi (TJA) ve HDP Kadın Meclisi ‘Kadınlar direnişi örgütlüyor, özgürlüğe yürüyor’ çağrısıyla İstasyon Meydanı’nda miting düzenlendi.

Fotoğraf: Evrensel

Mitinge yoğun katılım gösteren kadınlar, “Kadın cinayetleri, taciz ve tecavüzler politiktir”, “Hakikat ve adalet için direnişteyiz” ve “Doğanın ve kadının özgürlüğü için ekolojik yaşamı savunuyoruz” sloganları eşliğinde yürüdü.

Çanakkale

Çanakkale Kadın Dayanışması, saat 20.00’de Golf Aile Çay Bahçesi’nde toplanarak İskele Meydanı’na kadar yürüyeceklerini açıkladı.

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Duyuruda şöyle dendi: “Kadınlar olarak her geçen gün yükselen gerginlik ve şiddet içinde yaşamayı reddediyoruz. Evde, sokakta, iş yerlerinde, ülke içinde ve dışında uygulanan şiddet ve baskı politikalarına karşı kadınlar 8 Mart’ta bir araya geliyor; kız kardeşliğin, sevginin ve yenilenmenin tohumlarını atıyoruz. Yaşanan zor sürece karşın neşemizi ve birbirimize olan inancımızı yitirmedik. Gelin, pilav yiyelim ve kadınlara inanalım.”

Mersin

Mersin Kadın Platformu’nun 7 Mart’taki mitinginde kadınlar taleplerini sloganlara, dövizlere ve pankartlara yansıttı. Balıkçı Barınağı yanında bir araya gelen ve mitingin yapılacağı eski Tevfik Sırrı Gür stadına yürüyen kadınlar burada hazırladıkları ortak açıklamayı okudu.

Fotoğraf: Twitter

Kadınların ortak basın açıklaması şöyle: “Emeğimiz, özgürlüğümüz ve haklarımız için alanlardayız. Bu 8 Mart’ta da kadın dayanışmasından aldığımız güçle itirazımızı, isyanımızı, mücadele inadımızı kuşandık, el ele alanlardayız. Şiddete, kadın katliamına, ekonomik krize, savaşa karşı yaşamı savunmak, isyanımızı haykırmak için alanlardayız. Esnek, güvencesiz, kayıt dışı ve taşeron çalışmaya karşı güvenceli işi, güvenli yaşam koşullarını savunmak için alanlardayız. 6284 sayılı yasanın uygulanması, İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere kadınlardan yana olan ve imza atılan tüm uluslararası sözleşmelerin uygulanması için alanlardayız”

Ankara

Ankara’da Ankara Feminist Kolektif ve Feminist İletişim’den kadınların çağrısıyla düzenlenecek olan 13. Feminist Gece Yürüyüşü, saat 20.00’de Sakarya Meydanı’nda başlayacak.

İzmir

İzmir’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, ilçelerdeki kutlamalarla başladı. Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, Petrol-İş’in önünden Demokrasi Meydanı’na yürüdü. Buca’da Kadın Platformu’nun çağrısıyla toplanan kadınlar, yürüyüşte “Kadınlar savaş istemiyor”, “Krizin yükü patronlara”, “Yaşasın 8 Mart yaşasın kadın dayanışması” sloganları attı. Saat 16.00’da kadınlar Alsancak ÖSYM önünde toplanarak yürüyecek.

Rize

Rize Fındıklı’da kadın örgütleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yürüyüp basın açıklaması yaptı.

Fotoğraf: Evrensel

Kadınların önü emniyet ekiplerince kesildi ve taşınan dövizler kontrol edildi. “Yaşasın 8 Mart”, “Şiddete son”, “Kadın Yaşam Özgürlük” dövizlerinin taşındığı yürüyüşün ardından ortak bildiri okundu. DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası ise 8 Mart dolayısıyla, vardiyada olan kadın işçileri ziyaret etti.