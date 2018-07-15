Yurt gazetesi eski müdürünü suçladı, Kaftancıoğlu tazminat davası açacak

Yurt gazetesi, sorumlu yazıişleri müdürüyken hakkında açılan davalarda ödemeye mahkum edildiği 90 bin lirayı gazete yönetiminin ödemediğini söyleyen Hakan Gülseven’i suçladı.

Gülseven, hem gazeteye hem de köşe yazılara açılan davalarda 90 bin lira ödemeye mahkum edildiğini, gazetenin bu parayı ödemediğini, hukuki destek vermediğini de ifade etmişti.

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Yazılı açıklama yapan gazete, ‘kendisine yazar tanımlaması yapan küfürbaz ve ağzı bozuk’ diye tanımladığı Gülseven’in gazeteye iftira attığını öne sürdü.

Eski CHP milletvekili Durdu Özbolat’a 23 milyon dolara mal olan Yurt Medya Grubu’na 400’den fazla dava açıldığı ifade edilen açıklamada, yönetimin bu davalara destek sağladığı dile getirildi.

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Gazeteciyi suçladılar

Gülseven’e çeşitli suçlamaların yöneltildiği açıklamada şunlar kaydedildi: “YURT Grubu ve yönetimi olarak ‘küfür ve hakaret erbabı’ Hakan Gülseven’in hakkında kaç ‘kişisel’, kaç ‘sorumlu yazı işleri müdürü’ davası var bilemiyoruz. Kurum hukukçularımız, kendisini Gülseven’in avukatı ve arkadaşı olarak takdim eden Yalova Barosu’na bağlı Avukat İpek Hanım’a, yayın yoluyla konuşulmasının bizim açımızdan karşı dava açma gerekçesi sayılacağını ve bu yöntemle sorunun çözemeyeceğini anlatsa da çabalarımız sonuçsuz kalmıştır.

Cezaların bir ya da birkaçını YURT Grubu içinde bulunduğu bütün maddi sıkıntılara rağmen ödemiştir. Ancak Hakan Gülseven’in seri davalarına yetişmek zordur. Bir kısmının küçük yaşta çocukların resimlerini ve isimlerini açık yazarak yayın kurallarını ihlal, bir kısmının ise köşe yazılarındaki kişisel hakaretleri içeren 10 adet dava olduğu söylenmiştir. Ancak bu davalarda savunma yapabilmemiz için, bütün ısrarlarımıza rağmen Hakan Gülseven yeni yönetime ve kurum avukatına vekâlet vermemiştir. Sadece cezaların ödenmesini istemekte, 90-100 bin TL tutarında olduğunu söylediği bu davalar ile ilgili dosya içeriği vermemektedir. Bu bedelin şahsı adına ödenmesini medya baskısı ile istemekte, bu isteğinde de Durdu Özbolat’ın siyasi kimliğini kendisine karşı adeta koz olarak kullanmaktadır. Bu yanlıştır, bu yanlışlığa alet olacak kadar ön yargılı olmak da doğru değildir.

Tazminat davası geliyor

Açıklamada, gazetede son bir yıldır maaş alacağı olan bir çalışan olmadığı, mevcut çalışanların maaşlarını peşin aldıkları belirtilirken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na da gönderme yapıldı.

Açıklamada, Kaftancıoğlu şöyle anıldı: “Üzüntümüz bu değil! Bu hezeyanları ciddi sayılabilecek yayın kuruluşlarının haber olarak yayınlama çabalarıdır. Hele hele kartvizitinin önüne CHP İstanbul İl Başkanı ve CHP İstanbul eski milletvekili yazanları görünce uzun suskunluğumuzu bozmak zorunda kaldık.”

CHP’li Kaftancıoğlu da bu açıklamanın ardından gazeteye dava açacağını bildirdi.