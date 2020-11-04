Yurt dışından yayın yapan 94 bahis sitesine erişim engeli

Türkiye’de erişim sağlanabilen ve yasa dışı yayın yapan yurt dışı kaynaklı 94 yasadışı bahis sitesi ve 13 müstehcen içerikli internet sitesine erişim engellendi.

Fotoğraf: The New Paper

Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber suçlarla mücadele kapsamında 01-31 Ekim’de yürütülen araştırma kapsamında, yasadışı bahis oynatan ve müstehcen yayın yapan 107 site belirledi.

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Bunların yurt içi ve yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı, sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının oynanmasına imkan sağladığı ve müstehcen yayınlar yaptığının tespit edilmesi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordinasyon sağlanarak Türkiye’den erişim engellendi.