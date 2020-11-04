Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yurt dışından yayın yapan 94 bahis sitesine erişim engeli

Türkiye’de erişim sağlanabilen ve yasa dışı yayın yapan yurt dışı kaynaklı 94 yasadışı bahis sitesi ve 13 müstehcen içerikli internet sitesine erişim engellendi. 

Fotoğraf: The New Paper

Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber suçlarla mücadele kapsamında 01-31 Ekim’de yürütülen araştırma kapsamında, yasadışı bahis oynatan ve müstehcen yayın yapan 107 site belirledi.

Reklam

Bunların yurt içi ve yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı, sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının oynanmasına imkan sağladığı ve müstehcen yayınlar yaptığının tespit edilmesi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordinasyon sağlanarak Türkiye’den erişim engellendi.

SON HABERLER

Depremde can kaybı 114’e yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Trump mı Biden mı? Günlerce beklenebilir

Yarış öncesindeki tüm anketler gösterdi ki Biden ülke genelinde önde gitse bile çekişmeli eyaletlerde Trump’la arasındaki fark kılpayı kadar. Eğer sonuç bu eyaletlere kalırsa, kimin başkan seçildiğinin anlaşılması günler sürebilir.

Trump kilit eyaletlerde önde, Biden iyimser

Koltuğunu korumaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump, zafer için kazanması şart Florida eyaletinde Demokrat rakibi Joe Biden’ı geride bırakırken, seçimin sonucunu belirleyecek eyaletlerin bazılarında da öne geçti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...