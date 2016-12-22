Yurt dışından siparişlerde gümrük muafiyeti 30 avroya düşürülüyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, yurt dışından siparişlerde vergi muafiyetinin 75 avrodan 30 avroya düşürüleceğini açıkladı.

‘Türkiye Teknoloji Buluşmaları’ isimli etkinlikte konuşan Tüfenkçi, “Bizim e-ticaret firmaları yurt dışına mal gönderdiğinde gümrüklerde karşılaştığı oranlarla, bizim yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere gümrük muafiyet oranlarımızın çok yüksek olduğunu gördüm” dedi.

‘E-ticaretin önü açık’

Bakanlık olarak elektronik ticareti çok önemsediklerini belirten bakan, “E-ticaretin önü açık. Türkiye olarak çok mesafe alacağımız bir alan. Bunun temellerinin doğru atılması lazım” diye konuştu.

Türkiye’nin bu alanda geride olduğuna dikkat çeten Tüfenkçi, “Bunun birçok nedeni var. En önemli nedenlerinden bazıları da bizim şu ve ya bu nedenle bilişim sektörünün altyapısını oluşturan firmalara getirdiğimiz bir takım kısıtlamalar” dedi.