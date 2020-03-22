Yurt dışından getirilenlerin 175’i Çorlu’da yurda yerleştirildi

Yeni tip corona virüsü nedeniyle yurt dışından Türkiye’ye getirilen vatandaşlardan 175’i, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki yurtlara yerleştirildi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye, tüm dünyada etkili olan virüs nedeniyle birçok ülkeden gelmek isteyen Türk vatandaşlarını uçaklarla getirerek yurtlara yerleştirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yedi ülkeden 3 bin 358 öğrencinin daha getirileceğini açıklamıştı.

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Çoğunluğu öğrenci olan kafile, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yurtlardaki odalarına alındı. Yurtlarda güvenlik önlemi polis tarafından sağlanırken, AFAD ve UMKE ekiplerinin de görevlendirildiği görüldü.

Yurtta 14 gün karantina uygulaması yapılacak.