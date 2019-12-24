Yurt dışından getirilen elektronik cihazlardan 80 avroya kadar ücret alınacak

Ticari amaç dışında yurt dışından getirilecek TV, radyo, video ile cep telefonu ve bilgisayarlardan bir defaya mahsus olarak alınacak ücretler 2020 yılı için yeniden belirlendi.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda getirilecek TV’lerden, ekran büyüklüğüne göre 8-80 avro (52-527 lira) arasında, radyo ve oto radyolardan 1-2 avro (6.5-13 lira), videolardan 18 avro (118 lira), TV ağırlıklı birleşik cihazlardan 9-21 avro(59-138 lira), radyo ağırlıklı birleşik cihazlardan ise 1-18 avro (6.5-118 lira) arasında değişen miktarlarda ücret tahsil edilecek.

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Karara göre, cep telefonlarından 20 avro (131 lira), bilgisayar ve tabletlerden 10 avro(65 lira), mp3 çalar, navigasyon cihazları, dvd-vcd oynatıcılar ve ev sinema sistemlerinden 2-15 avro(13-98 lira), bunun dışında kalan bu kapsamdaki her türlü cihazdan 18 avro (118 lira) ücret alınacak.