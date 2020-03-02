Yurt dışında yüksek lisans için başvuru yapacak adaylardan istenen ALES puanı 75’e yükseltildi

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) yapılan yeni düzenlemeyle, sağlık sorunları nedeniyle yurt dışındaki öğrenimlerini sürdüremeyeceğine karar verilen ve ilişiği kesilen öğrencilerden tahsil masrafı istenmeyecek. Yurt dışında yüksek lisans için başvuru yapacak adaylardan istenen en az 70 ALES puanı da 75’e yükseltildi.

Fotoğraf: DHA

Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik’e göre yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin seçimi, yazılı ve sözlü sınavla olacak. Bakanlıkça ALES, yazılı sınav yerine kullanılabilecek.

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ALES puanının yüzde 40’ı alınacak

Başvuru için istenen en az 70 ALES puanı 75’e yükseltilecek. Sözlü sınava çağrılacak adaylar, ALES puanının yüzde 40’ı ve lisans mezuniyet notunun yüzde 20’si dikkate alınarak belirlenecek.

Eski mevzuatta, sözlü sınav ve itiraz komisyonlarında görev alan bakanlık ve ilgili kurumların personeli için herhangi nitelik yer almazken, bu komisyonlarda daire başkanı ve daha üst kadrolardaki veya doktora derecesine sahip personel görev alacak.

Yurt dışına gönderilecek öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyonu sağlamak üzere adına öğrenim görülen kurum, kuruluş ve üniversiteler bünyesinde ‘Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Burs Programı Koordinatörlüğü’ kurulacak.

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Burssuz statüde verilen en fazla bir yıl olan süre, en fazla iki yıla çıkarılacak

Yurt dışında bilimsel etkinliklere katılacak öğrenciler artık en az iki ay değil bir ay önce başvuracak.

Yasal veya kurumsal bir engel olmaması halinde öğrencilerin, tezlerinin ilgili bölümü ve yurt dışındaki öğrenim süreleri boyunca yapılan tüm bilimsel çalışmalarının ilgili bölümüne, çalışmanın devlet desteğiyle yapıldığını belirten bir ibare yazılması zorunlu hale gelecek.

Doktora sonrası çalışma için resmi burssuz statüde verilen en fazla bir yıl olan süre, en fazla iki yıla çıkarılacak.

Yurt dışında öğrenime devam ederken doğum yapan kadın öğrencilere, devlet memurlarında olduğu gibi 16 haftaya kadar burslu izin ve istemeleri halinde 12 aya kadar burssuz izin verilebilecek.

Sağlık sorunu yaşayan öğrencilerle ilgili düzenleme

Yurt dışında sağlık sorunları nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilere ihtiyaç halinde bir yıla kadar burssuz izin verilecek veya ibraz ettikleri sağlık raporları hakem hastanelere gönderilecek.

Bu süre sonunda öğrencinin sağlık durumunu tespit etmek üzere yurt içindeki eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınan güncel tarihli sağlık kurulu raporu istenecek.

Gerekli görülmesi halinde rapor bakanlık tarafından hakem hastanelere gönderilecek. Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde, öğrenimlerini sürdüremeyeceğine karar verilen öğrencilerin ilişiği kesilecek. Bu kişilerden tahsil masrafı istenmeyecek ve bu kişiler yurt dışı öğrenimlerinden kaynaklı mecburi hizmetle yükümlü tutulmayacak ve bu kişilere herhangi bir görev verilmeyecek.

Belirtilen süreler içinde veya sonunda, tedavi sonucu yurt dışında öğrenim görmesinde herhangi bir engel kalmaması durumunda öğrencilerin yurt dışındaki öğrenimine kaldığı yerden devam etmesi gerekecek. Öğrenime devam etmeyen öğrenciler öğrenim masraflarını faizleriyle birlikte ödemekle yükümlü olacak.